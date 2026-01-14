По словам политика, правительство максимально упростит все, что касается подключения резервного энергетического оборудования к сетям. Речь идет об избежании любых бюрократических процедур, передает 24 Канал со ссылкой на обращение президента.
Что предусматривает чрезвычайное положение в энергетике?
Кроме того, глава государства поручил отменить комендантский час для части городов и общин, где это позволяет ситуация с безопасностью. Такой шаг поможет людям получить максимальный доступ к пунктам поддержки, а бизнесу – спланировать работу рационально.
Также президент приказал увеличить возможности импорта электричества и развернуть больше пунктов несокрушимости.
- Напомним, что с 15 января вечером в Киеве должны улучшиться графики отключений. Это произойдет только при условии, если не будет повторных атак.
- Новоизбранный министр энергетики Денис Шмыгаль считает, что энергетический кризис в Киеве возник из-за недостаточной подготовки к российским обстрелам. Он привел в пример Харьков, который в отличие от столицы, подготовил мобильные котельные и генерацию.
- К слову, по состоянию на 14 января 400 многоэтажек в Киеве остаются без отопления. По словам мэра Виталия Кличко, до конца дня части домов должны восстановить теплоснабжение.
- В ДТЭК отметили, что свет у жителей города ежедневно есть три часа, а примерно 10 и более – электроснабжения отсутствует. Инфраструктура серьезно повреждена, а погода добавляет проблем. Поэтому такие условия – вынужденные.