Во время пленарного заседания в Верховной Раде премьер-министр Юлия Свириденко спрогнозировала, когда можно ожидать уменьшения отключений света в Киеве, передает 24 Канал.
Какова ситуация со светом в Киеве?
Сейчас на правом берегу столицы – в Шевченковском, Подольском, части Соломенского, Голосеевского и Печерского районов – применяют следующие графики: 5 часов со светом и 5 без света.
В то же время на левом берегу – в Деснянском, Днепровском Дарницком районах – действуют более жесткие ограничения: 3 – 4 часа со светом и 9 – 10 часов без. Такие же графики действуют и для Оболонского района и частично Шевченковского.
Свириденко отметила, что при условии отсутствия массированных атак с четверга вечера 15 января ожидается улучшение графиков отключений.
Также она пояснила, что правительство пересмотрело подходы к электроснабжению объектов критической инфраструктуры. Это решение позволило высвободить дополнительные мощности, что дает возможность увеличить для населения количество очередей со светом на одну – две по сравнению с предыдущими графиками.
Кроме того, по словам чиновницы, в Киеве в домах, где есть наибольшие проблемы с питанием, устанавливают генераторы. Власть может благодаря генераторам запитывать целые районы столицы.
В свою очередь новоизбранный министр энергетики Денис Шмыгаль признал, что Киев был совсем неподготовлен к отключениям электричества, поэтому сейчас правительству приходится принимать кризисные меры.
- Напомним, что после обстрелов 6 тысяч многоэтажек в Киеве были без тепла. По состоянию на 13 января без теплоснабжения почти 500 домов.
- После обстрела 13 января в столице произошел еще больший дефицит электроэнергии. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Ситуация со светом на правом берегу ухудшилась до уровня левого берега.
- Тем временем информация о якобы закрытии супермаркетов крупных сетей не соответствует действительности.