Хватит ли продуктов в магазинах "АТБ"?
В сети "АТБ" рассказали, есть ли ажиотаж на продукты, пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Смотрите также Закрытие супермаркетов в Киеве из-за генераторов: что это значит для бизнеса и как влияет на цены
Компания увеличила поставки товаров в магазины Киева. На сегодня имеем максимальную нагрузку на свои магазины. Все выдержим, подготовлены и делаем все возможное для обеспечения населения продуктами первой необходимости и возможностью зарядки гаджетов,
– сообщили в пресс-службе "АТБ".
В компании рассказали, что ажиотаж и покупки впрок небольшой, поэтому критической нехватки определенных товаров нет.
Сколько магазины могут работать без света?
В Киеве сейчас работает 170 магазинов сети "АТБ". В компании признали, что около 10 магазинов имеют некоторые проблемы в связи с поломками генераторов из-за низкой температуры, но эти проблемы решаются в кратчайшие сроки.
В условиях недоступности электроэнергии из сети магазин на генераторе работает 6 часов и затем час отключения. На период остановки магазина покупателей сообщают о времени возобновления работы и о ближайшем магазине "АТБ".
Какая ситуация в других супермаркетах?
- У "Сильпо" сообщили о временных закрытиях отдельных супермаркетов в связи с выходом из строя оборудования, происходящих из-за низкой температуры и частичных блэкаутов.
- Сеть "NOVUS" обнародовала сообщение, где сообщила о трудном положении из-за перебоев с электроснабжением, из-за которого некоторые магазины могут временно не работать.
- В комментарии 24 Каналу пресс-служба "Авроры" сообщала, что магазины сети работают в штатном режиме, а данные об их массовом закрытии не соответствуют действительности. В то же время в компании отметили, что временные прекращения работы отдельных торговых точек могут произойти, если генератор вышел из строя.
Что известно о блэкауте в Киеве?
13 января стало известно, что ситуация с отключениями света в Киеве ухудшилась: на правом берегу стало как на левом. В этот день Виталий Кличко заявил, что после сегодняшнего обстрела в столице еще больший дефицит электроэнергии – даже для обеспечения критической инфраструктуры.
В Киеве из-за отсутствия отопления и сильного мороза от замерзшей воды в квартирах разрывает трубы и батареи. По состоянию на 12 января без тепла остаются почти 800 домов в нескольких районах Киева, при этом ремонтно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Накануне была информация, что некоторые магазины крупных торговых сетей закрываются, потому что их генераторы не выдерживают нагрузки. Но это не означает массовое закрытие, как писал некоторые в сети.