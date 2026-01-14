Хватит ли продуктов в магазинах "АТБ"?

В сети "АТБ" рассказали, есть ли ажиотаж на продукты, пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Компания увеличила поставки товаров в магазины Киева. На сегодня имеем максимальную нагрузку на свои магазины. Все выдержим, подготовлены и делаем все возможное для обеспечения населения продуктами первой необходимости и возможностью зарядки гаджетов,

– сообщили в пресс-службе "АТБ".

В компании рассказали, что ажиотаж и покупки впрок небольшой, поэтому критической нехватки определенных товаров нет.

Сколько магазины могут работать без света?

В Киеве сейчас работает 170 магазинов сети "АТБ". В компании признали, что около 10 магазинов имеют некоторые проблемы в связи с поломками генераторов из-за низкой температуры, но эти проблемы решаются в кратчайшие сроки.

В условиях недоступности электроэнергии из сети магазин на генераторе работает 6 часов и затем час отключения. На период остановки магазина покупателей сообщают о времени возобновления работы и о ближайшем магазине "АТБ".

Какая ситуация в других супермаркетах?

У "Сильпо" сообщили о временных закрытиях отдельных супермаркетов в связи с выходом из строя оборудования, происходящих из-за низкой температуры и частичных блэкаутов.

Сеть "NOVUS" обнародовала сообщение, где сообщила о трудном положении из-за перебоев с электроснабжением, из-за которого некоторые магазины могут временно не работать.

В комментарии 24 Каналу пресс-служба "Авроры" сообщала, что магазины сети работают в штатном режиме, а данные об их массовом закрытии не соответствуют действительности. В то же время в компании отметили, что временные прекращения работы отдельных торговых точек могут произойти, если генератор вышел из строя.

Что известно о блэкауте в Киеве?