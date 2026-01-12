Жители столицы публикуют в соцсетях фото плачевных последствий отсутствия отопления, передает 24 Канал. Уже несколько дней они выживают без света, воды и тепла.

Смотрите также Проблемы с электроснабжением и отоплением: Зеленский назвал регионы, где наихудшая ситуация

Какая ситуация в Киеве без отопления?

В некоторых многоэтажках Киева замерзшей водой разорвало трубы и батареи.

После обстрела и прекращения отопления там не слили воду из общедомовых систем.

Ну что ж. Наш дом может попрощаться с отоплением. Коммунальщики не спустили воду, и трубы порвало. Еще и учитывая, что другим из группы 4.1 дают свет, а у нас до сих пор не было,

– написала киевлянка в соцсетях.

Разорванные трубы и батареи / Фото из соцсетей

По данным синоптиков, 12 января температура воздуха в столице опустится до -17, а до 14 января ожидают -20.

Ситуация в квартирах Киева / Фото из соцсетей

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на вечер 12 января без тепла остаются еще почти 800 домов в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах.

Ремонтно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно... Коммунальщики и энергетики делают все возможное и невозможное в этой чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами,

– написал Кличко.

Почему Киев остался без отопления?