Будут ли сливать воду из труб в Киеве?

Решение по этому, в соответствии с действующим законодательством, принимают ответственные лица. Подробнее в комментарии 24 Канала объяснила эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.

По словам эксперта, об "огромном риске" говорится тогда, когда по объективной оценке восстановления не ожидается минимум в течение следующих 5 – 7 часов.

Если систему слить и затем наполнить заново, повторный запуск будет стоить ориентировочно 100 – 200 тысяч гривен. В то же время в случае замерзания расходы будут значительно выше.

Поэтому, по мнению Ненно, ответственные службы, в частности коммунальные предприятия, будут сливать систему однозначно, тогда как для ОСМД и частных управляющих компаний это останется "на их усмотрение".

Какая проблема с повторным запуском системы?

Однако запуск возможен только при плюсовой температуре. Учитывая прогноз погоды на следующую неделю, возобновление работ смещается.

Самыми уязвимыми остаются старые панельные "хрущевки". Там отопительные сети часто проходят ближе к наружным стенам, а подвалы обычно не отапливаются, поэтому вероятность промерзания выше.

Зато в более новых домах, возведенных в 2000-х и позже, случаются другие планировки, например, когда система проходит внутри подъезда, а квартиры расположены вокруг. В таких случаях промерзание, как правило, минимальное.

Более того, в случае промерзания подвалов и при отсутствии стабильного протока канализация также становится уязвимой.

Обратите внимание! Мэр столицы Виталий Кличко ранее призвал киевлян по возможности временно выехать за город, где есть альтернативные источники энергоснабжения и отопления.

Что известно о последствиях обстрела Киева?