Где в Украине худшая ситуация с отоплением и электричеством?
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет 24 Канал со ссылкой на его вечернее обращение.
Восстановительные работы, электричество, отопление – главные темы. Есть общины, где ситуация до сих пор чрезвычайно сложная.
В частности она такова в части городов и сел приграничных областей. В столице страны – Киеве – еще продолжаются ремонтные работы после удара, состоявшегося 9 января.
Обратите внимание! Согласно словам украинского лидера, сейчас главная задача – восстановить энергообеспечение всех домов.
В то же время на Киевщине работают почти 200 ремонтных бригад. Активно помогают ГСЧС Украины.
Бровары, Васильков, Фастов, Борисполь – там сложнее всего. Много сделано, но до сих пор еще значительное количество семей без электричества,
– сказал Зеленский.
В целом по стране развернуты Пункты Несокрушимости во всех регионах. К тому же привлечены силы Укрзализныци, Нафтогаза и других наших государственных компаний.
Днепровщина, Запорожская область, Харьковщина, Донетчина – везде наши энергетики сейчас, ремонтные бригады, все коммунальные службы, которые действительно работают, которые действительно делают невероятные и действительно героические вещи,
– сообщил Владимир Зеленский.
Важно! Погодные условия добавляют сложностей, из-за чего "так непросто". И именно такой погодой россияне пытаются сейчас воспользоваться.
Что известно о ситуации в Киеве?
Напомним, что без отопления тепла в столице остается более одной тысячи домов. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко.
Водоснабжение, с которым в некоторых районах были перебои, вернули всем жителям,
– написал Кличко.
Он напомнил, что в результате повреждений инфраструктуры Киева после последней массированной атаки врага без теплоснабжения были 6 тысяч многоэтажек.
В то же время восстановительные работы в городе продолжаются. В частности коммунальщики и энергетики работают круглосуточно.
Но ситуация с энергоснабжением в столице остается очень сложной. А от электричества зависит работа и теплопредприятий, и водоснабжения,
– отметил мэр столицы.
Ожидается, что сильные морозы не отступят. Поэтому сложная ситуация в Киеве будет продолжаться.
Заметьте! Коммунальщики, все городские службы делают все, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами.
Что известно о ситуации с газом?
- Сейчас осуществляется дополнительный импорт природного газа. Таким образом Украина стремится минимизировать последствия ударов России по газовой инфраструктуре.
- Ожидается, что удары не прекратятся. Поэтому плановый импорт продлится до конца сезона.
- Также определенное влияние имеет непогода. Есть проблема с гололедом, падением деревьев, есть шквальный ветер.