Где в Украине худшая ситуация с отоплением и электричеством?

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет 24 Канал со ссылкой на его вечернее обращение.

Читайте также Потребителей всех регионов постигнут отключения: как будут действовать графики 12 января

Владимир Зеленский Президент Украины Восстановительные работы, электричество, отопление – главные темы. Есть общины, где ситуация до сих пор чрезвычайно сложная.

В частности она такова в части городов и сел приграничных областей. В столице страны – Киеве – еще продолжаются ремонтные работы после удара, состоявшегося 9 января.

Обратите внимание! Согласно словам украинского лидера, сейчас главная задача – восстановить энергообеспечение всех домов.

В то же время на Киевщине работают почти 200 ремонтных бригад. Активно помогают ГСЧС Украины.

Бровары, Васильков, Фастов, Борисполь – там сложнее всего. Много сделано, но до сих пор еще значительное количество семей без электричества,

– сказал Зеленский.

В целом по стране развернуты Пункты Несокрушимости во всех регионах. К тому же привлечены силы Укрзализныци, Нафтогаза и других наших государственных компаний.

Днепровщина, Запорожская область, Харьковщина, Донетчина – везде наши энергетики сейчас, ремонтные бригады, все коммунальные службы, которые действительно работают, которые действительно делают невероятные и действительно героические вещи,

– сообщил Владимир Зеленский.

Важно! Погодные условия добавляют сложностей, из-за чего "так непросто". И именно такой погодой россияне пытаются сейчас воспользоваться.

Что известно о ситуации в Киеве?

Напомним, что без отопления тепла в столице остается более одной тысячи домов. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко.

Водоснабжение, с которым в некоторых районах были перебои, вернули всем жителям,

– написал Кличко.

Он напомнил, что в результате повреждений инфраструктуры Киева после последней массированной атаки врага без теплоснабжения были 6 тысяч многоэтажек.

В то же время восстановительные работы в городе продолжаются. В частности коммунальщики и энергетики работают круглосуточно.

Но ситуация с энергоснабжением в столице остается очень сложной. А от электричества зависит работа и теплопредприятий, и водоснабжения,

– отметил мэр столицы.

Ожидается, что сильные морозы не отступят. Поэтому сложная ситуация в Киеве будет продолжаться.

Заметьте! Коммунальщики, все городские службы делают все, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами.

Что известно о ситуации с газом?