Об этом сообщили в Укрэнерго.

В каких регионах началось отключение электроэнергии?

В результате обстрелов по состоянию на утро 2 июня обесточивание начались на:

Киевской области и в Киеве;

Донецкой области;

Днепровской области;

Харьковской области;

Сумской области;

Черкасской области.

В местах, где сейчас безопасно, начались работы по восстановлению электроснабжения. Энергетики оперативно работают, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденные врагом объекты.

Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы – с 18:00 до 22:00,

– отметили в Укрэнерго.

Энергетики сообщили, что активное энергопотребление 2 июня стоит перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций – с 11:00 до 15:00.

Что еще известно о ситуации со светом в Украине?

Восемь регионов Украины 21 мая остались 21 мая без электроснабжения из-за обстрелов энергетических объектов и непогоды; энергетики работают над восстановлением.

Потребление электроэнергии снизилось на 2,9% благодаря ясной погоде, но граждан призвали экономно использовать электричество.

В Украине возможны отключения света летом из-за дефицита в поврежденной энергосистеме, продолжительность которых будет зависеть от погоды, обстрелов и планового восстановления генерации.

Способствовать лету без обесточивания будут отсутствие массированных обстрелов со стороны России, умеренная температура воздуха и выгодные условия для импорта электроэнергии.