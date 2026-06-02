Про це повідомили в Укренерго.

Дивіться також Частина Сумщини залишилася без світла через ворожий обстріл

У яких регіонах почалося відключення електроенергії?

Внаслідок обстрілів станом на ранок 2 червня знеструмлення почалися на:

Київщині та у Києві;

Донеччині;

Дніпровщині;

Харківщині;

Сумщині;

Черкащині.

У місцях, де наразі безпечно, розпочалися роботи з відновлення електропостачання. Енергетики оперативно працюють, щоб якнайшвидше відновити пошкоджені ворогом об'єкти.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00,

– наголосили в Укренерго.

Енергетики повідомили, що активне енергоспоживання 2 червня варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.

Що ще відомо про ситуацію зі світлом в Україні?

Вісім регіонів України 21 травня залишились без електропостачання через обстріли енергетичних об'єктів та негоду; енергетики працюють над відновленням.

Споживання електроенергії знизилося на 2,9% завдяки ясній погоді, але громадян закликали економно використовувати електрику.

В Україні можливі відключення світла влітку через дефіцит в пошкодженій енергосистемі, тривалість яких залежатиме від погоди, обстрілів та планового відновлення генерації.

Сприяти літу без знеструмлень будуть відсутність масованих обстрілів з боку Росії, помірна температура повітря та вигідні умови для імпорту електроенергії.