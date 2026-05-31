Об этом проинформировал мэр города Артем Семенихин.

Что известно об обесточивании Сумщины?

В результате ударов по объектам критической инфраструктуры Конотоп и весь район остались без электроснабжения. По словам городского головы, город продолжают атаковать беспилотники. Из-за этого прекращено еще и водоснабжение.

Информацию об отключении света в регионе подтвердили и в Сумыоблэнерго. Так подчеркивают, что единственной причиной обесточивания является вооруженная агрессия России.

Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются непрерывно,

– написали энергетики.

Со своей стороны Семенихин дал поручение подготовить к работе "Пункты несокрушимости" в Конотопе. Также на водоканале уже запустили резервные генераторы.

Какие последствия обстрелов в других городах?

Прежде всего отметим, что в Шостке, что так же на Сумщине, ранее фиксировали обстрел жилого сектора, в результате которого травмы получил один человек.

Под ударом врага находился и Днепр. Там возник пожар на складе "Новой почты". Также взрывы слышали в Ровенской области, в результате чего было повреждено неактивное предприятие.

В Славянске, Донецкой области россияне атаковали заправку и отделение "Новой почты". Там вспыхнули пожары, которые удалось ликвидировать пожарным. Последствия ударов фиксировали также и на Черниговщине и Житомирщине.