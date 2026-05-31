О последствиях обстрела рассказали в ГСЧС и пресс-службе "Новой почты".

Что известно об атаке на Славянск?

Как сообщили спасатели, в результате российского удара в городе возник пожар на автозаправочной станции. Там загорелась облицовка админздания, а также огонь охватил складское помещение.

Последствия удара: смотрите фото ГСЧС

К счастью, обошлось без пострадавших. Очаги возгорания оперативно ликвидировали пожарные.

При этом повреждено и отделение почты. На месте удара работают сотрудники ГСЧС и полицейские. Подробная информация о состоянии груза будет известна после полной ликвидации последствий пожара.

"Новая почта" пообещала компенсировать клиентам объявленную стоимость уничтоженных отправлений. Информации о пострадавших пока нет.

"Новая почта" перестроила логистические маршруты, чтобы обеспечить своевременную доставку отправлений,

– отметили в компании.

Там также уточнили, что актуальную информацию об их местонахождении можно получить в мобильном приложении или на официальном сайте компании.



Как выглядит помещение "Новой почты" после обстрела / Фото компании

Где еще фиксировали последствия российских атак в последнее время?

В течение суток 30 мая под ударом врага находилась Житомирская область. Там фиксировали удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры в Коростенском районе.

Днепр также в очередной раз стал мишенью россиян. В городе с вечера 30 мая, а также ночью и утром 31 мая гремели взрывы. Впоследствии стало известно об ударе по складу логистической компании: там вспыхнул пожар.

Взрывы гремели и на Ровенщине, после чего в регионе поднимался дым. Отмечается, что целью атаки стало неактивное предприятие.

Последствия обстрелов фиксировали и в приграничных регионах. Так, на Черниговщине, к сожалению, погиб человек. А в результате обстрела жилого сектора Шостки Сумской области один человек получил травмы.