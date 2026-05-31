О последствиях обстрела рассказали в ГСЧС и пресс-службе "Новой почты".
Что известно об атаке на Славянск?
Как сообщили спасатели, в результате российского удара в городе возник пожар на автозаправочной станции. Там загорелась облицовка админздания, а также огонь охватил складское помещение.
Последствия удара: смотрите фото ГСЧС
К счастью, обошлось без пострадавших. Очаги возгорания оперативно ликвидировали пожарные.
При этом повреждено и отделение почты. На месте удара работают сотрудники ГСЧС и полицейские. Подробная информация о состоянии груза будет известна после полной ликвидации последствий пожара.
"Новая почта" пообещала компенсировать клиентам объявленную стоимость уничтоженных отправлений. Информации о пострадавших пока нет.
"Новая почта" перестроила логистические маршруты, чтобы обеспечить своевременную доставку отправлений,
– отметили в компании.
Там также уточнили, что актуальную информацию об их местонахождении можно получить в мобильном приложении или на официальном сайте компании.
Как выглядит помещение "Новой почты" после обстрела / Фото компании
Где еще фиксировали последствия российских атак в последнее время?
В течение суток 30 мая под ударом врага находилась Житомирская область. Там фиксировали удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры в Коростенском районе.
Днепр также в очередной раз стал мишенью россиян. В городе с вечера 30 мая, а также ночью и утром 31 мая гремели взрывы. Впоследствии стало известно об ударе по складу логистической компании: там вспыхнул пожар.
Взрывы гремели и на Ровенщине, после чего в регионе поднимался дым. Отмечается, что целью атаки стало неактивное предприятие.
Последствия обстрелов фиксировали и в приграничных регионах. Так, на Черниговщине, к сожалению, погиб человек. А в результате обстрела жилого сектора Шостки Сумской области один человек получил травмы.