Про наслідки обстрілу розповіли в ДСНС та пресслужбі "Нової пошти".

Що відомо про атаку на Слов'янськ?

Як повідомили рятувальники, внаслідок російського удару в місті виникла пожежа на автозаправній станції. Там загорілося облицювання адмінбудівлі, а також вогонь охопив складське приміщення.

Наслідки удару: дивіться фото ДСНС

На щастя, обійшлося без постраждалих. Осередки займання оперативно ліквідували пожежники.

При цьому пошкоджено й відділення пошти. На місці удару працюють співробітники ДСНС та поліціянти. Детальна інформація про стан вантажу буде відома після повної ліквідації наслідків пожежі.

"Нова пошта" пообіцяла компенсувати клієнтам оголошену вартість знищених відправлень. Інформації про постраждалих наразі немає.

"Нова пошта" перебудувала логістичні маршрути, щоб забезпечити своєчасну доставку відправлень,

– зазначили в компанії.

Там також уточнили, що актуальну інформацію про їхнє місцеперебування можна отримати в мобільному застосунку або на офіційному сайті компанії.



Як виглядає приміщення "Нової пошти" після обстрілу / Фото компанії

Де ще фіксували наслідки російських атак останнім часом?

Упродовж доби 30 травня під ударом ворога перебувала Житомирщина. Там фіксували удари по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури в Коростенському районі.

Дніпро також вкотре став мішенню росіян. У місті з вечора 30 травня, а також уночі й уранці 31 травня гриміли вибухи. Згодом стало відомо про удар по складу логістичної компанії: там спалахнула пожежа.

Вибухи гриміли й на Рівненщині, після чого в регіоні підіймався дим. Зазначається, що ціллю атаки стало неактивне підприємство.

Наслідки обстрілів фіксували й у прикордонних регіонах. Так, на Чернігівщині, на жаль, загинув чоловік. А внаслідок обстрілу житлового сектора Шостки Сумської області одна людина зазнала травм.