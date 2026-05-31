Там прогриміли вибухи. Згодом місцева влада надала перші деталі щодо наслідків удару.

Що відомо про атаку на Дніпро?

Варто зауважити, що Повітряні сили попереджали про рух БпЛА на місто близько 10:58. Тривогу в Дніпровському районі оголосили кількома хвилинами раніше.

Повідомлення про вибухи у Дніпрі надійшло близько 11:04. Згодом також з'явилася інформація про рух швидкісної цілі на Дніпропетровщину.

Очільник місцевої ОВА Олександр Ганжа зазначив, що в місті після ворожого обстрілу спалахнула пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Зазначимо, що ввечері 30 травня та протягом ночі Дніпро теж перебував під ударом противника. Тоді інформації про постраждалих чи руйнування не надходило. Росіяни атакували й інші регіони.

Зокрема, на Чернігівщині внаслідок удару загинув 58-річний чоловік. На Сумщині ворог вдарив по житловому сектору Шостки, через що одна людина зазнала травм.