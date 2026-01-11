Когда в Киеве улучшится ситуация со светом?

Ключевая задача по энергетике – это как можно быстрее вернуть свет и тепло в дома украинцев, передает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Читайте также В ДТЭК назвали нынешнюю ситуацию со светом самой тяжелой за эту зиму

Свириденко добавила, что лично контролирует ход восстановительных работ. Поэтому в рекордные сроки была восстановлена подача тепла и света в столице.

Впрочем, как плановые графики, так и экстренные графики отключений по объективным причинам в дальнейшем действуют. Дело в том, что для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время. Ожидается, что крайний срок – четверг, 15 января.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Несмотря на все вызовы, украинские энергетики работают в сверхсложных условиях и делают максимум возможного. Только за эту неделю электроснабжение восстановлено почти для 700 тысяч потребителей по всей стране.

Всего в течение недели на объекты критической инфраструктуры, в частности энергетики, было совершено 44 атаки в нескольких регионах Украины.

Где в Киеве продолжаются экстренные отключения?

По данным ДТЭК, в 3 районах Киева были введены экстренные отключения света. Речь идет о Левом берегу столицы, а также в Печерском и Голосеевском районах.

Энергосистема города до сих пор не оправилась от обстрелов, усложняет ситуацию низкая температура, поэтому это вынужденный шаг, чтобы уберечь ее от аварий,

– заявляют в компании.

Зато в остальных районах действуют стабилизационные графики по отключению света.

Как Киев оправляется после атаки россиян по энергетике?