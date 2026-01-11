Почему в Украине сейчас самая тяжелая ситуация со светом?
После того как россияне атаковали Днепропетровскую и Киевскую области, в этих областях появились проблемы с передачей электроэнергии. Кроме того, в результате непогоды добавились повреждения сети, передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Читайте также Часть Киева без тепла и воды после атаки: когда наладится ситуация
Сейчас - самая сложная ситуация со светом за эту зиму,
– отметили в ДТЭК.
Какие регионы больше всего страдают из-за отсутствия электроснабжения:
- В Днепре и области зафиксировали проблемы с передачей света после ударов по высоковольтной инфраструктуре,
- В Киеве россияне попали в генерацию в момент сильных холодов, то есть когда нагрузка на энергосистему самая высокая,
- Из-за непогоды преодолевались серьезные повреждения энергосистемы в Киевской области. Известно, что почти 190 бригад работают круглосуточно для восстановления электроснабжения.
Какова ситуация со светом на Днепропетровщине и Запорожье?
В результате масштабной аварии в энергосистеме Днепропетровская область остались без света, кроме Криворожья, сообщили в ДТЭК.
На утро воскресенья, 11 января, в регионе запитали критическую инфраструктуру, а в дома жителей постепенно возвращают свет.
Делаем все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее,
– добавили в ДТЭК.
Кроме того, ночью была обесточена и Запорожская область. Об этом сообщил Иван Федоров, начальник Запорожской ОГА. Но впоследствии электроснабжение удалось восстановить, прежде всего для объектов критической инфраструктуры.
Где продолжаются отключения света?
На Днепропетровщине больше всего будут отключать такие подгруппы – 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. А для большинства света не будет вечером – до 20:30, 22:00 или даже до полуночи.
По состоянию на утро 11 января в Печерском, Голосеевском районах Киева, а также на Левом берегу действовали только аварийные отключения. Зато в области часть Броварского и Бориспольского районов остаются без света. Всего в ДТЭК сообщили, что планируется до 3-х отключений в сутки.
Еще 10 января в нескольких областях Украины были введены экстренные отключения электроэнергии. Но энергетики смогли оперативно устранить проблему.