Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Какова ситуация со светом в Днепре и области 11 января?
В ДТЭК сообщили, что в результате вражеской атаки в части Днепропетровской области и городе Днепр произошли аварийные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не применяются.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, в первую очередь запитывая объекты критической инфраструктуры,
– говорится в сообщении.
В компании призвали граждан сохранять спокойствие, набраться терпения и доверять только официальным источникам информации.
Где еще в Украине были аварийные отключения недавно?
Ночью 11 января стало известно, что Запорожская и часть Днепропетровской области обесточены в результате российской атаки. Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров писал, что в самом Запорожье могут быть перебои с водоснабжением.
Заместитель Министра энергетики Украины Николай Колесник отметил, что по состоянию на вечер 10 января в Киеве за сутки энергетики восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов. Аварийные отключения заменяют на плановые почасовые графики.
В тот же день в нескольких областях Украины были введены экстренные отключения электроэнергии из-за системной аварии. В конце концов энергетикам удалось оперативно устранить проблему, и большинство регионов постепенно возвращаются к плановым графикам отключений.