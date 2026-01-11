Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Яка ситуація зі світлом у Дніпрі та області 11 січня?
У ДТЕК повідомили, що внаслідок ворожої атаки в частині Дніпропетровської області та місті Дніпро відбулися аварійні відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки наразі не застосовуються.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання, першочергово заживляючи об'єкти критичної інфраструктури,
– йдеться у повідомленні.
У компанії закликали громадян зберігати спокій, набратися терпіння та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Де ще в Україні були аварійні відключення нещодавно?
Уночі 11 січня стало відомо, що Запорізька та частина Дніпропетровської області знеструмлені внаслідок російської атаки. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров писав, що у самому Запоріжжі можуть бути перебої з водопостачання.
Заступник Міністра енергетики України Микола Колісник зазначив, що станом на вечір 10 січня у Києві за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів. Аварійні відключення замінюють на планові погодинні графіки.
Того ж дня в декількох областях України були запроваджені екстрені відключення електроенергії через системну аварію. Зрештою енергетикам вдалося оперативно усунути проблему, і більшість регіонів поступово повертаються до планових графіків відключень.