В Киеве восстановлено электроснабжение для всех потребителей. Аварийные отключения заменяют на плановые почасовые графики. Об этом сообщил заместитель Министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона "Единые новости", передает 24 Канал.
Смотрите также Из-за системной аварии в сетях Украины много где не действовали графики: проблему уже решили
Какова ситуация со светом в Киеве?
По словам чиновника, в Киеве за сутки энергетики восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов.
В Киевской области за сутки свет вернули для 313 тысяч семей. Из них 90 тысяч были обесточены в результате боевых действий, еще 223 тысячи – из-за сложных погодных условий.
По состоянию на вечер без электроснабжения остаются около 60 тысяч потребителей.
Обратите внимание! В настоящее время есть техническая возможность заживить всех потребителей в Киеве. Однако из-за поврежденных сетей – сделать это можно не одновременно. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее перейти от сетевых ограничений к прогнозируемым графикам почасовых отключений.
Напомним, что на Левом берегу столицы, а также в части Печерского и Голосеевского районов до сих пор применяют экстренные отключения. На остальной части Правого берега действует график плановых отключений.
Вследствие аварийных отключений в Киеве полностью останавливали работу систем централизованного водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.
Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что до конца недели весь Киев должен перейти на плановые отключения.
Что известно о ситуации в энергосистеме Украины?
- Также после массированной атаки прошлой ночью на Днепропетровщине обесточены 53 тысячи абонентов.
- Самой сложной ситуация продолжает оставаться в прифронтовых и приграничных с Россией регионах, в частности в Донецкой области, где из-за постоянных вражеских ударов по сетям передачи и распределения электроэнергии вынужденно применяются аварийные отключения.
- Также на работу энергосистемы существенно повлияла и погода.
- По состоянию на 16:00 10 января без света полностью или частично оставались 366 населенных пунктов в нескольких областях, больше всего – в Киевской и Черниговской.