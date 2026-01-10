Энергетики проводят восстановительные работы. Об этом сообщили в КГГА, передает 24 Канал.

Какова ситуация в столице?

Утром 10 января в Киеве остается напряженной ситуация в энергетике из-за последствий массированного российского обстрела.

В частности, пришлось приостановить работу систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.

В КП "Киевпастранс" подтвердили, что из-за нестабильной работы энергосистемы в Киеве временно полностью остановлено движение электротранспорта на обоих берегах города.

Там уточнили, что на период отсутствия электроэнергии вводятся дублирующие автобусные маршруты.

В частности, из-за остановки Борщаговского скоростного трамвая (отсутствие напряжения в контактной сети) уже организован временный автобусный маршрут № 3Т, который будет курсировать по схеме "улица Старовокзальная – Кольцевая дорога".