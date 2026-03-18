Это улучшило тактическое положение Сил обороны Украины на линии боевого соприкосновения. Боец спецподразделения ГУР "Артан" с позывным "Свят" рассказал 24 Каналу, что во время этой операции все люди, которые были привлечены, живы. Техника также выехала целой.

"Учитывая, что полгода туда никто не заезжал, было очень много минирований на пути. Количество противника на этих ключевых участках, где мы высаживали десант, было довольно значительное. Но каждый оккупант, который был на той части, был уничтожен и взят в плен", – подчеркнул он.

Как происходила операция?

Боец спецподразделения ГУР "Артан" отметил, что такие задачи сейчас мало кто выполняет с участием боевой техники. Погодные условия положительно повлияли на ход операции. Иначе наши военные не смогли бы доехать до линии боестолкновения.

Был перепад температур. Была высокая влажность воздуха, густой туман. Температура была минусовая. Украинские защитники всегда учитывают погоду при планировании тех или иных действий. Когда погода хорошая, дроны летают, обнаруживают и поражают захватчиков.

Поэтому здесь значительную роль сыграла погода. Самое сложное – это дорога, которая была очень сильно заминирована. Прежде всего ее нужно было разминировать. Когда готовились две недели, мы уделили большое внимание именно нашему пути подъезда на выявление минирования и разминирования его какими-то средствами сбросов, дронами,

– объяснил военный.

По его словам, потом разминировали наземным транспортом. Поэтому это была самая сложная задача. Интересно, что наши бойцы проезжали мимо некоторых российских позиций. Оккупанты даже не услышали звук техники.

Прежде всего это была колесная техника, не гусеничная. Колесная техника гораздо тише едет. Несмотря на тот момент, что работало крупнокалиберное оружие, противник не понял, какие действия происходят,

– добавил "Свят".

Что известно о наступлении под Степногорском?