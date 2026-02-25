Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Что известно о наступлении на Запорожском направлении?

Бойцы "Аркана" вместе с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР и Сил обороны Украины активно проводят операции на территории Степногорска Запорожской области, осуществляя серию удачных наступательных действий.

Несмотря на сложные условия снабжения и непрерывные попытки врага удержать позиции методом "мясных штурмов", украинские войска успешно восстановили контроль над ключевыми позициями и укрепили тактическое положение на этом отрезке фронта.

Во время операций бойцам ГУР удалось уничтожить передовые штурмовые группы и много техники противника, также ликвидировать десятки российских военнослужащих.

Одним из важнейшего – удалось перерезать логистические связи врага с помощью установления огневого контроля над ним. Удары по логистическим узлам сделали невозможным проведение штурмов под Степногорском.

Они позволили создать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки населенного пункта и окончательного выбивания врага,

– заявил командир "Аркана" Виктор "Титан" Торкотюк.

Однако операция еще не завершилась. основной целью является устранение угрозы прорыва врага в Запорожье. По информации "Титана", успех операций под Степногорском обеспечивается тесной координацией сил. Штурмовые подразделения действуют синхронно с ударами тяжелых беспилотников, артиллерии и другого огневого обеспечения.

Что известно о ситуации на фронте?