Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Что известно о наступлении на Запорожском направлении?
Бойцы "Аркана" вместе с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР и Сил обороны Украины активно проводят операции на территории Степногорска Запорожской области, осуществляя серию удачных наступательных действий.
Несмотря на сложные условия снабжения и непрерывные попытки врага удержать позиции методом "мясных штурмов", украинские войска успешно восстановили контроль над ключевыми позициями и укрепили тактическое положение на этом отрезке фронта.
Во время операций бойцам ГУР удалось уничтожить передовые штурмовые группы и много техники противника, также ликвидировать десятки российских военнослужащих.
Одним из важнейшего – удалось перерезать логистические связи врага с помощью установления огневого контроля над ним. Удары по логистическим узлам сделали невозможным проведение штурмов под Степногорском.
Они позволили создать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки населенного пункта и окончательного выбивания врага,
– заявил командир "Аркана" Виктор "Титан" Торкотюк.
Однако операция еще не завершилась. основной целью является устранение угрозы прорыва врага в Запорожье. По информации "Титана", успех операций под Степногорском обеспечивается тесной координацией сил. Штурмовые подразделения действуют синхронно с ударами тяжелых беспилотников, артиллерии и другого огневого обеспечения.
Что известно о ситуации на фронте?
Российские войска продолжают наступательные действия вдоль всей линии фронта, местами достигая небольших успехов, особенно на севере Сумской области и на Славянском направлении. В то же время украинские защитники удерживают ключевые позиции и наносят сокрушительные удары по противнику, останавливая его продвижение.
На других направлениях, в частности в Харьковской и Херсонской областях, враг пытается атаковать, но существенных изменений на карте фронта не наблюдается. Силы обороны эффективно прикрываются, нанося удары по командным пунктам и логистическим объектам противника.
Также на Запорожском направлении российские войска продолжают попытки прорвать украинскую оборону, но все их атаки остаются безрезультатными. Под Гуляйполем они потеряли по меньшей мере два полка пехоты, часто используют гражданские автомобили вместо бронетехники. А 90% сил противника уничтожается еще на подступах к фронту, сообщил командир 225 ОШП Олег Ширяев.