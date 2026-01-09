Значительная часть столицы пока остается без тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко в телеграмме.
Смотрите также Власть призывает уехать из Киева: полгорода – без тепла, проблемы и с водой
Когда в Киеве перейдут к плановым графикам отключений?
В Киеве, по словам Свириденко, ситуация остается наиболее сложной. На правом берегу преимущественно действуют плановые отключения света, но на большей части левого берега – аварийные. Их применяют на участках, где продолжаются восстановительные работы.
Свириденко отметила, что до конца сегодняшнего дня планируется переход к плановым графикам.
Когда в Киеве восстановят теплоснабжение?
Почти 6 тысяч домов в Киеве остались без теплоснабжения из-за повреждения критической инфраструктуры. Части домов тепло могут вернуть уже сегодня, 9 января, вечером.
Части домов, а именно 1083, тепло уже вернули. Это Оболонский, Подольский и Дарницкий районы.