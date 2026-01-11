Коли у Києві покращиться ситуація зі світлом?
Ключове завдання щодо енергетики – це якнайшвидше повернути світло та тепло у домівки українців, передає 24 Канал з посиланням на телеграм-канал прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
Свириденко додала, що особисто контролює хід відновлювальних робіт. Відтак у рекордні терміни було відновлено подачу тепла та світла у столиці.
Втім як планові графіки, так і екстрені графіки відключень з об'єктивних причин надалі діють. Річ у тім, що для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час. Очікується, що крайній термін – четвер, 15 січня.
Попри всі виклики, українські енергетики працюють у надскладних умовах і роблять максимум можливого. Лише за цей тиждень електропостачання відновлено майже для 700 тисяч споживачів по всій країні.
Загалом впродовж тижня на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетики, було здійснено 44 атаки в декількох регіонах України.
Де у Києві тривають екстрені відключення?
За даними ДТЕК, у 3 районах Києва були запроваджені екстрені відключення світла. Йдеться про Лівий берег столиці, а також в Печерському та Голосіївському районах.
Енергосистема міста досі не оговталась від обстрілів, ускладнює ситуацію низька температура, тому це вимушений крок, щоб вберегти її від аварій,
– заявляють в компанії.
Натомість у решти районах діють стабілізаційні графіки щодо відключення світла.
Як Київ оговтується після атаки росіян по енергетиці?
Після масштабного обстрілу 9 січня ситуація зі світлом в столиці наразі залишається складною. Станом на 10 січня, у Києві та області було повернуло електропостачання для 588 тисяч споживачів. Наразі погода та наслідки від російських ударів перешкоджають стабільній роботі енергосистеми. Крім відсутності світла у столиці є ще й проблеми з опаленням та водопостачанням.
Наразі відомо, що росіяни поцілили по генерації Києва та області в момент найвищого навантаження на енергосистему – тобто в період морозів.
На Дніпропетровщині та Запоріжжі ситуація зі світлом також погіршилася внаслідок масштабної аварії.