Коли у Києві покращиться ситуація зі світлом?

Ключове завдання щодо енергетики – це якнайшвидше повернути світло та тепло у домівки українців, передає 24 Канал з посиланням на телеграм-канал прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Свириденко додала, що особисто контролює хід відновлювальних робіт. Відтак у рекордні терміни було відновлено подачу тепла та світла у столиці.

Втім як планові графіки, так і екстрені графіки відключень з об'єктивних причин надалі діють. Річ у тім, що для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час. Очікується, що крайній термін – четвер, 15 січня.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністр України Попри всі виклики, українські енергетики працюють у надскладних умовах і роблять максимум можливого. Лише за цей тиждень електропостачання відновлено майже для 700 тисяч споживачів по всій країні.

Загалом впродовж тижня на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетики, було здійснено 44 атаки в декількох регіонах України.

Де у Києві тривають екстрені відключення?

За даними ДТЕК, у 3 районах Києва були запроваджені екстрені відключення світла. Йдеться про Лівий берег столиці, а також в Печерському та Голосіївському районах.

Енергосистема міста досі не оговталась від обстрілів, ускладнює ситуацію низька температура, тому це вимушений крок, щоб вберегти її від аварій,

– заявляють в компанії.

Натомість у решти районах діють стабілізаційні графіки щодо відключення світла.

Як Київ оговтується після атаки росіян по енергетиці?