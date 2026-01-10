Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Яка ситуація зі світлом у Києві?
Ворог під час атак пошкодив об'єкти, які виробляють та передають електроенергію. Внаслідок цього енергетики не можуть дотримуватися графіків стабілізаційних відключень. Наразі в частині столиці діють стабілізаційні відключення світла.
У ДТЕК додають, що не лише через обстріли сталися перебої зі світлом. Погана погода теж на це вплинула.
Через морози збільшується споживання електрики, бо потрібно більше енергії на обігрів. Також погода само по собі провокує багато відключень. Ситуація погіршується через повалення дерев, обмерзання та заметені снігом дороги, через що енергетики не можуть доїхати до місць пошкоджень,
– повідомили в компанії.
Ворог вдарив по енергетиці в той момент, коли морози і так завдали проблем. ДТЕК не може спрогнозувати, коли в столиці повернуть графіки погодинних відключень. Енергетики намагаються покращити ситуацію, в них багато роботи.
Яка ситуація в енергосистемі України?
Погода та російські обстріли заважають відновлювати систему. Тому протягом доби в усіх регіонах є необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Енергетики зазначають, що раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень.
Столична влада 9 січня рекомендувала киянам тимчасово виїхати з міста через відсутність опалення. Критична інфраструктура столиці отримувала енергію від мобільних котелень, а міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації.
У Києві виникли також проблеми з постачанням води. Усі служби столиці працюють над відновленням комунікацій.