Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Яка ситуація зі світлом у Києві?

Ворог під час атак пошкодив об'єкти, які виробляють та передають електроенергію. Внаслідок цього енергетики не можуть дотримуватися графіків стабілізаційних відключень. Наразі в частині столиці діють стабілізаційні відключення світла.

У ДТЕК додають, що не лише через обстріли сталися перебої зі світлом. Погана погода теж на це вплинула.

Через морози збільшується споживання електрики, бо потрібно більше енергії на обігрів. Також погода само по собі провокує багато відключень. Ситуація погіршується через повалення дерев, обмерзання та заметені снігом дороги, через що енергетики не можуть доїхати до місць пошкоджень,

– повідомили в компанії.

Ворог вдарив по енергетиці в той момент, коли морози і так завдали проблем. ДТЕК не може спрогнозувати, коли в столиці повернуть графіки погодинних відключень. Енергетики намагаються покращити ситуацію, в них багато роботи.

Яка ситуація в енергосистемі України?