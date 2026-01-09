Що відомо про ситуацію в Києві?
Половина багатоквартирних будинків столиці, майже 6 тисяч, залишилися без опалення. Детальніше про відновлювальні роботи в коментарі 24 Каналу розповіла експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно.
За словами експертки, наразі у Києві працюють всі служби. Однак детальніша інформація про те, скільки вже відновили та скільки ще доведеться чекати, з'явиться згодом.
Завдання стоїть у максимально швидкі терміни відновити все, але як насправді буде – це ближче до вечора… Ситуація не нова, завдання перед усіма стоїть.
Вона також додала, що всі працюють у міру можливостей, однак морози суттєво ускладнюють роботу.
До слова, мер столиці Віталій Кличко розповів, що комунальники заживили від мобільних котелень соціальні заклади, як-от лікарні й пологові будинки. Тепер вони разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян.
Також звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це,
– наголосив посадовець.
Які наслідки обстрілу столиці?
За словами Кличка, комбінована атака у ніч на 9 січня була найболючішою для об'єктів критичної інфраструктури столиці. Ба більше, погодні умови найближчими днями також будуть складними.
У Києві вже запровадили екстрені відключення світла. Містян закликають ощадливо споживати електроенергію, а школярів переводять на дистанційне навчання.
Відомо про 26 постраждалих та 5 загиблих. Серед жертв – медик Сергій Смоляк, який приїхав надавати допомогу на місце обстрілу житлового будинку.