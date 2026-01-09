У такий спосіб ворог намагається занурити Україну у локдаун. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зауважив 24 Каналу, що росіяни намагаються досягнути того, щоб на заході країни був профіцит енергії, а на сході, південному сході, півдні – дефіцит енергії.

Яка тактика ворога щодо атак?

Дмитро Жмайло пояснив, що щодо темпів виробництва та модернізації Росія виходить на показник 190 дронів за добу. Це стосується "Шахедів", обманок "Гербера". Починаючи з 2022 року, вони у 5 разів збільшили цю складову. Крім того, застосування ракетного озброєння зменшилась приблизно з 1645 одиниць до 1330 за рік, порівнюючи 2024 і 2025.

Попри вдосконалення, які зробили китайські спеціалісти, технології, ефективність українських систем ППО все одно залишилася високою. Вона була адаптивною. Були прильоти, триває дуже важка зима. Росіяни погрожували, що українці залишаться без світла та тепла. Однак не можна сказати, що світла немає взагалі, і тиждень чи місяць неможливо нічого відновити.

Розуміючи, що у нас недостатньо систем ППО, ворог концентрується, обирає один регіон. Усе те, що раніше він розпорошував по всій території України, намагається паралізувати інфраструктуру, щоб збільшити час на відновлення наслідків цих атак,

– підкреслив експерт.

Зокрема, це була Одеса, 7 – 8 січня – Дніпропетровщина. У такий спосіб ворог сподівається занурити окремі регіони у локдауни. Пуски відбуваються фактично з усіх напрямків.

Він більше переносить концентрацію саме на південні регіони, дещо на східні регіони. Також у нього є глобальна ідея, щоб розривати наш енергоміст по Дніпру, щоб на заході країни був профіцит енергії, а на сході, південному сході, півдні – дефіцит енергії,

– зазначив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Через те, що не вдалося масованими атаками добитися цього ефекту, Росія тепер концентрується саме на окремих регіонах. У такий спосіб загарбники намагаються посилити тиск і вплинути на українців, щоб змінювати їхню думку щодо завершення війни, щоб було більше закликів, протестів, щоб люди вимагали повернення світла, щоб зростала соціальна напруга.

