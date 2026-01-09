Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва.

Чому Кличко закликає киян виїхати?

Внаслідок ударів Росії по критичній інфраструктурі Києва у столиці виникли проблеми з постачанням тепла та води в домівки жителів міста. За даними Кличка, половина багатоквартирних будинків столиці, майже 6 тисяч, залишились без опалення.

Через це міський голова Києва звернувся до жителів столиці із закликом. Кличко попросив, за можливості, тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

Ми робимо все, щоб зробити це якнайшвидше. Але комбінована атака на Київ минулої ночі була найболючішою для об'єктів критичної інфраструктури столиці,

– зазначив Кличко.

Як пояснив очільник міста, наразі критична інфраструктура заживлена від мобільних котелень. Йдеться, зокрема, про лікарні й пологові будинки.