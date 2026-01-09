А вранці стало відомо, що без опалення та води залишилася будівля Верховної Ради, передає 24 Канал.
Дивіться також Чорні провалля у будинках: з'явилися моторошні фото перших наслідків удару по Києву
Що депутати розповіли про ситуацію в Раді?
Перебої з електропостачанням, водою та обігрівом є у багатьох районах столиці.
Про проблеми з опаленням та водопостачанням у Верховній Раді розповів нардеп Ярослав Железняк.
"У Раді (ну щонайменше у Комітеті) немає ані опалення, ані води теж. Світло начебто поки є", – написав він.
Ситуацію також прокоментував глава фінансового комітету Данило Гетманцев. За його словами, депутати продовжують роботу.
Не знаю, чому це стало топновиною, але дійсно в Раді нема води і опалення. Є світло. Тому ми на місці, ми працюємо. Все, як у людей, так і у нас. Все і у нас, і в людей, і в Україні буде добре
– сказав він.
Верховна Рада залишилася без води та тепла: дивіться відео
Наслідки атаки на Київ
Внаслідок російського обстрілу Києва загинуло 4 особи, зокрема медик Сергій Смоляк, який приїхав надавати допомогу постраждалим. Загалом травми отримали ще понад 20 осіб.
Було пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, дитсадок, трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет, заправна станція, а також будівля посольства Катару.
Через атаку поїзди на "червоній лінії" метро тимчасово не курсували повністю, але вже рух відновлено.