А утром стало известно, что без отопления и воды осталось здание Верховной Рады, передает 24 Канал.
Что депутаты рассказали о ситуации в Раде?
Перебои с электроснабжением, водой и обогревом есть во многих районах столицы.
О проблемах с отоплением и водоснабжением в Верховной Раде рассказал нардеп Ярослав Железняк.
"В Раде (ну по меньшей мере в Комитете) нет ни отопления, ни воды тоже. Свет вроде бы пока есть", – написал он.
Ситуацию также прокомментировал глава финансового комитета Даниил Гетманцев. По его словам, депутаты продолжают работу.
Не знаю, почему это стало топ-новостью, но действительно в Раде нет воды и отопления. Есть свет. Поэтому мы на месте, мы работаем. Все, как у людей, так и у нас. Все и у нас, и у людей, и в Украине будет хорошо
– сказал он.
Верховная Рада осталась без воды и тепла: смотрите видео
Последствия атаки на Киев
В результате российского обстрела Киева погибли 4 человека, в частности медик Сергей Смоляк, который приехал оказывать помощь пострадавшим. В общем травмы получили еще более 20 человек.
Было повреждено 19 многоэтажных домов, детсад, трамвайное депо, недостроенная многоэтажка, автомобили, супермаркет, заправочная станция, а также здание посольства Катара.
Из-за атаки поезда на "красной линии" метро временно не курсировали полностью, но уже движение восстановлено.