А утром стало известно, что без отопления и воды осталось здание Верховной Рады, передает 24 Канал.

Что депутаты рассказали о ситуации в Раде?

Перебои с электроснабжением, водой и обогревом есть во многих районах столицы.

О проблемах с отоплением и водоснабжением в Верховной Раде рассказал нардеп Ярослав Железняк.

"В Раде (ну по меньшей мере в Комитете) нет ни отопления, ни воды тоже. Свет вроде бы пока есть", – написал он.

Ситуацию также прокомментировал глава финансового комитета Даниил Гетманцев. По его словам, депутаты продолжают работу.

Не знаю, почему это стало топ-новостью, но действительно в Раде нет воды и отопления. Есть свет. Поэтому мы на месте, мы работаем. Все, как у людей, так и у нас. Все и у нас, и у людей, и в Украине будет хорошо

– сказал он.

Верховная Рада осталась без воды и тепла: смотрите видео

Последствия атаки на Киев