По состоянию на утро известно о 4 погибших людях. Трое из них – жители жилого комплекса в Днепровском районе. А еще один – это медик, который приехал оказывать помощь людям в Дарницком районе, передает 24 Канал со ссылкой на МИНЗДРАВ.
Что известно о медике, который погиб во время обстрела Киева?
Когда бригада экстренной медицинской помощи приехала на место обстрела жилого дома, россияне нанесли повторный удар. Враг убил 56-летнего Сергея Смоляка. Мужчина погиб на месте.
Еще 4 медицинских работников получили ранения.
Напомним, что пострадали более 20 человек. 16 госпитализировали в больницу. Другим медики оказали помощь на месте.
Среди раненых также 5 спасателей. Наибольшим разрушениям подверглись дома и другие гражданские объекты в четырех районах города – торговый центр, санаторий, детская площадка во дворе жилого дома. Есть повреждения критической инфраструктуры. В некоторых районах перебои с электроснабжением и водой.
Какие последствия массированной атаки на Украину 9 января?
- Россияне для атаки использовали 278 дронов и ракет различных типов. Силы ПВО обезвредили 244 вражеские цели.
- В ночь на 9 января враг ударил по окрестностям Львова баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Эта ракета летела со скоростью 13 тысяч километров в час. Противник попал в объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без погибших и раненых.
- Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН на фоне удара "Орешника".
- В Киевской области больше всего пострадал Броварской район. В результате атак загорелись два частных жилых дома. Спасатели достали из-под завалов трех взрослых и 5-летнего ребенка. Все они отравились продуктами горения и были госпитализированы. Состояние взрослых – легкое, ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации. Также пострадал 18-летний парень – он получил резаную рану предплечья, медицинскую помощь оказали на месте.
- По состоянию на утро из-за вражеской атаки и сложных погодных условий без электроснабжения в Киевской области остаются более 370 тысяч потребителей.