Так, глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Киев созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН, встречу Совета Украины – НАТО, а также ожидает соответствующих шагов в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ, передает 24 Канал со ссылкой на пост министра.
Как в Киеве отреагировали на удар "Орешником"?
Министр подчеркнул, что Россия сама признала применение "Орешника" по Львовской области.
Такой удар вблизи границы с ЕС и НАТО является серьезной угрозой безопасности на Европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем жесткого ответа на безрассудные действия России,
– подчеркнул дипломат.
По его словам, Киев проинформирует США, союзников из Европы, а также все страны и международные организации о деталях этого опасного удара.
Андрей Сибига отметил: Путину не нужны реальные причины для террора и войны. Об этом свидетельствует официальное заявление Москвы о том, что удар "Орешником" – это месть за "атаку на резиденцию диктатора", атаку, которой на самом деле не было.
Сибига призвал государства и международные организации усилить давление на Россию, в частности из-за действий против ее танкерного флота, нефтяных доходов, финансовых схем и активов во всем мире.
Что известно об ударе "Орешником" по Львовщине?
- Незадолго до полуночи в окрестностях Львова прогремели сильные взрывы. Это произошло на фоне сообщения Воздушных сил об угрозе баллистики средней дальности для всей Украины.
- Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что был прилет по объекту критической инфраструктуры.
- Позже оказалось, что противник атаковал поселок Рудное. Там сработала автоматическая система безопасности газа.
- Военные рассказали, что вражеская ракета двигалась со скоростью 13 тысяч километров в час.