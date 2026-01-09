Так, очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Київ скликає термінове засідання Ради Безпеки ООН, зустріч Ради Україна – НАТО, а також очікує на відповідні кроки в межах ЄС, Ради Європи та ОБСЄ, передає 24 Канал із посиланням на пост міністра.

Як у Києві відреагували на удар "Орешніком"?

Міністр підкреслив, що Росія сама визнала застосування "Орєшніка" по Львівській області.

Такий удар поблизу кордону з ЄС і НАТО є серйозною загрозою безпеці на Європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо жорсткої відповіді на безрозсудні дії Росії,

– наголосив дипломат.

За його словами, Київ проінформує США, союзників з Європи, а також усі країни та міжнародні організації про деталі цього небезпечного удару.

Андрій Сибіга зауважив: Путіну не потрібні реальні причини для терору та війни. Про це свідчить офіційна заява Москви про те, що удар "Орешніком" – це помста за "атаку на резиденцію диктатора", атаку, якої насправді не було.

Сибіга закликав держави й міжнародні організації посилити тиск на Росію, зокрема через дії проти її танкерного флоту, нафтових доходів, фінансових схем та активів у всьому світі.

Що відомо про удар "Орешніком" по Львівщині?