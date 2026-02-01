Юрий Федоренко – командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" – объяснил 24 каналу, что несмотря на десятикратное преимущество россиян в живой силе и технике, украинские защитники ежедневно удерживают позиции и не допускают существенного продвижения врага на линии фронта.

Смотрите также: ВСУ отработали по военным объектам россиян: пылали пункты управления БпЛА, враг имеет потери

Зачем Кремль переходит к террору гражданских городов?

Из нескольких направленных групп одной периодически удается прорваться, пройти определенную дистанцию и создать медийно-политическую картинку для Кремля. Однако на это противник теряет непропорционально много ресурсов, поэтому россияне перешли к террору гражданских городов.

Это попытка выгнать украинцев за границу. Отток рабочей силы, которая работает на предприятиях и наполняет бюджет финансовым ресурсом, – вот что пытается получить противник. Удары по домам, в которых не может быть априори никаких военных целей, – это также элемент этой стратегии,

– подчеркнул Федоренко.

Вопреки российской пропаганде о якобы успехах возле Купянска, Силы обороны Украины улучшили свое тактическое положение – заблокировали продвижение врага в правобережном Купянске и не допустили существенного продвижения на левый берег.

Россияне имеют огромные ресурсы живой силы, которых используют как расходный материал, поэтому контрактники не имеют другого выхода, кроме как двигаться вперед.

"Если они отказываются выполнять задачи, их записывают как "500-й" – тот, кто покинул поле боя, и часто "обнуляют". Говорю языком оккупанта. Что значит "обнулить"? Отказался выполнять задание – показательная казнь: от прямого расстрела до забивания палками или связывания и выбрасывания под украинский дрон", – объяснил Федоренко.

Означает ли инфильтрация противника прорыв обороны?

Во время морозов и ясной погоды, даже когда реки замерзали, враг не мог расширить поле для маневра, потому что беспилотники контролировали всю территорию и штурмовые группы преимущественно ликвидировались. Но в последние дни сложились самые сложные условия, потому что температура поднялась до плюсовой, реки остались замерзшими, и одновременно появился густой туман.

Из-за плохой видимости и невозможности контроля беспилотниками враг начал использовать все пути и замерзшие водные преграды для инфильтрации на всех направлениях. Из-за гололеда беспилотники замерзали, средства обнаружения противника потеряли эффективность, поэтому пехотные подразделения перешли на слуховое наблюдение и разведку, а артиллерия активно поддерживала их работу.

За почти 4 года войны Силы обороны научились выполнять задачи в любую погоду. Поэтому враг не достигнет существенных тактических успехов, хотя на картах появляется инфильтрация на разных участках – но это лишь временное пребывание небольших групп, которые обошли позиции, а не закрепление противника.

Эти группы обнаруживаются и уничтожаются беспилотниками, артиллерией и нашими ударно-поисковыми группами, которые активно перемещаются для выявления врага, его ликвидации или взятия в плен. В целом ситуация на линии боевых столкновений максимально тяжелая из-за погодных условий, но назвать ее критической не стоит,

– отметил Федоренко.

Что еще известно о ситуации возле Купянска?