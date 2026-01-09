Станом на ранок відомо про 4 загиблих людей. Троє з них – мешканці житлового комплексу у Дніпровському районі. А ще один – це медик, який приїхав надавати допомогу людям у Дарницькому районі, передає 24 Канал із посиланням на МОЗ.
Дивіться також Обстріл Києва призвів до змін у русі метро
Що відомо про медика, який загинув під час обстрілу Києва?
Коли бригада екстреної медичної допомоги приїхала на місце обстрілу житлового будинка, росіяни завдали повторного удару. Внаслідок цього загинув 56-річний Сергій Смоляк. Чоловік загинув на місці. Ще 4 медичних працівників зазнали поранень.
Нагадаємо, що постраждали понад 20 людей. 16 госпіталізували у лікарні. Іншим медики надали допомогу на місці. Серед поранених також 5 рятувальників. Найбільших руйнувань зазнали будинки і інші цивільні об'єкти у чотирьох районах міста – торгівельний центр, санаторій, дитячий майданчик у дворі житлового будинку тощо. Є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах перебої з електропостачанням та водою.
Які наслідки масованої атаки на Україну 9 січня?
- Росіяни для атаки використали 278 дронів та ракет різних типів. Сили ППО знешкодили 244 ворожі цілі.
- У ніч проти 9 січня ворог вдарив по околицях Львова балістичною ракетою середньої дальності "Орешник". Ця ракета летіла зі швидкістю 13 тисяч кілометрів за годину. Противник поцілив в об'єкт критичної інфраструктури. На щастя, минулося без загиблих і поранених.
- Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН на тлі удару "Орешника".
- На Київщині найбільше постраждав Броварський район. Унаслідок атак загорілися два приватні житлові будинки. Рятувальники дістали з-під завалів трьох дорослих і 5-річну дитину. Усі вони отруїлися продуктами горіння та були госпіталізовані. Стан дорослих – легкий, дитина перебуває у важкому стані в реанімації. Також постраждав 18-річний хлопець – він отримав різану рану передпліччя, медичну допомогу надали на місці.
- Станом на ранок через ворожу атаку та складні погодні умови без електропостачання у Київській області залишаються понад 370 тисяч споживачів.