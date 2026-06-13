Об этом говорится в заявлении МИД.

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Как в МИД отреагировали на заявления о биолабораториях?

В украинском МИД отвергли обвинения и назвали их безосновательными. Ведомство подчеркнуло, что Украина последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и никогда не осуществляла деятельности, связанной с разработкой, производством или накоплением биологического оружия.

В официальном заявлении говорится, что сотрудничество между Украиной и США в сфере биологической безопасности на протяжении многих лет было направлено исключительно на укрепление потенциала системы общественного здравоохранения, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биобезопасности и биозащиты.

Речь идет об обычной гражданской деятельности, которая соответствует международным стандартам и практикам здравоохранения и не связана с какими-либо военными целями,

– подчеркнули в МИД.

Лабораторные учреждения, участвовавшие в соответствующих программах международной технической помощи, являются диагностическими, научными или референс-лабораториями системы общественного здравоохранения, ветеринарной медицины или других научных учреждений.

В МИД отметили, что заявления о "лабораториях по разработке биологического оружия" не новы. Россия часто использует их в своей пропаганде уже в течение длительного времени.

Но все они были неоднократно опровергнуты на международном уровне.

В частности, в 2022 году по требованию России был проведен официальный консультативный процесс, в ходе которого были предоставлены все данные о соответствующих программах сотрудничества, их целях и механизмах реализации.

Тогда заявления российской пропаганды не нашли никакого подтверждения.

Эти же вопросы рассматривались в рамках Совета Безопасности ООН, где не было представлено доказательств по этому поводу.

В декабре 2023 года Украина официально подтвердила свою позицию на встрече государств-участников КБТЗ, подчеркнув, что консультативный процесс 2022 года исчерпывающе рассмотрел указанные обвинения, а сотрудничество Украины с международными партнерами в сфере общественного здравоохранения полностью соответствует положениям Конвенции,

– сообщили в МИД.

Там подчеркнули, что Украина остается приверженной принципам прозрачности, международного сотрудничества и укрепления глобальной системы биологической безопасности.

Поэтому ведомство призвало опираться на результаты международных консультаций и проверенные факты, а не на искаженные интерпретации или российскую пропаганду.

Напомним, что в рассекреченных США документах говорится о финансировании более 120 биолабораторий в более чем 30 странах.

Обнародование этих материалов стало одним из последних решений Тулси Габбард, директора Национальной разведки США. Она покидает пост 30 июня по личным обстоятельствам, а исполнять обязанности руководителя разведки будет ветеран ЦРУ Аарон Лукас.