Наслідки російського обстрілу зафіксовані у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському районах міста, передає 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора.

Які наслідки ворожого удару по Києву?

У Києві пошкоджені 19 багатоповерхових будинків, дитсадок, трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет, заправна станція.

Також руйнувань зазнала будівля одного із посольств.

Внаслідок атаки загинули 4 людей, 25 постраждали. Серед загиблих троє мешканців житлового комплексу у Дніпровському районі, а також 58 річний працівник екстреної медичної допомоги, який приїхав надавати допомогу людям у Дарницькому районі. Серед поранених є медичні працівники, рятувальники та працівник поліції.

Наслідки атаки на Київ / Фото прокуратура