Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Какая ситуация в Киеве с отоплением?

Без теплоснабжения, как рассказал городской голова Виталий Кличко, было 6 000 многоэтажек.

Более 1 000 из них до сих пор остаются без отопления уже третьи сутки.

Так, на столичном Печерске температура в квартирах опустилась до +12.

Еще худшую ситуацию зафиксировали на Оболони. Там жители жалуются на всего +5 в помещениях.

Ситуация в квартирах киевлян / Фото из соцсетей

Кличко уверяет, что восстановление теплоснабжения продолжается. Водоснабжение вернули всюду, где были с этим проблемы.

Восстановительные работы продолжаются. Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно. Но ситуация с энергоснабжением в столице остается очень сложной. А от электричества зависит работа и теплопредприятий, и водоснабжения,

– отметил он.

Также городской голова предупредил киевлян, что в ближайшие дни еще ожидаются сильные морозы, поэтому сложная ситуация в столице будет продолжаться.

Как добавила премьер Свириденко, последняя атака на Киев была стала самой масштабной на энергетическую инфраструктуру.

"Враг целенаправленно бил баллистикой, в частности по теплогенерирующим объектам. Ситуацию дополнительно осложнили сложные погодные условия и существенное снижение температуры... Несмотря на все вызовы, украинские энергетики работают в сверхсложных условиях и делают максимум возможного. Только за эту неделю электроснабжение восстановлено почти для 700 тысяч потребителей по всей стране", – написала она.

Премьер-министр также отметила, что существенное улучшение ситуации в Киеве, возможно, будет в четверг, 15 января.

Какая ситуация с энергетикой?