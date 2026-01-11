Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Яка ситуація у Києві з опаленням?

Без теплопостачання, як розповів міський голова Віталій Кличко, було 6 000 багатоповерхівок.

Понад 1 000 із них досі залишаються без опалення уже третю добу.

Так, на столичному Печерську температура у квартирах опустилася до +12.

Ще гіршу ситуацію зафіксували на Оболоні. Там мешканці скаржаться на всього +5 у помешканнях.

Кличко запевняє, що відновлення теплопостачання триває. Водопостачання повернули усюди, де були із цим проблеми.

Відновлювальні роботи тривають. Комунальники й енергетики працюють цілодобово. Але ситуація з енергопостачанням у столиці залишається дуже складною. А від електрики залежить робота й теплопідприємств, і водопостачання,

– зазначив він.

Також міський голова попередив киян, що найближчими днями ще очікуються сильні морози, тому складна ситуація в столиці триватиме.

Як додала прем'єрка Свириденко, остання атака на Київ була стала наймасштабнішою на енергетичну інфраструктуру.

"Ворог цілеспрямовано бив балістикою, зокрема по теплогенеруючих об'єктах. Ситуацію додатково ускладнили складні погодні умови та суттєве зниження температури… Попри всі виклики, українські енергетики працюють у надскладних умовах і роблять максимум можливого. Лише за цей тиждень електропостачання відновлено майже для 700 тисяч споживачів по всій країні", – написала вона.

Прем'єр-міністерка також зазначила, що суттєве покращення ситуації в Києві, можливо, буде у четвер, 15 січня.

