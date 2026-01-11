Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Що зараз зі світлом у Києві?
Екстрені відключення світла 11 січня діють на Лівому березі Києва, а також в Печерському та Голосіївському районах столиці.
Енергосистема міста досі не оговталась від обстрілів, ускладнює ситуацію низька температура, тому це вимушений крок, щоб вберегти її від аварій,
– пояснили в ДТЕК.
Тим часом у решті міста діють стабілізаційні графіки – їх можна побачити на сайті або чат-боті ДТЕК. Наразі енергетики працюють над усуненням локальних аварій, які виникли через перевантаження мереж та морози.
Ситуацію також прокоментував виконувач обов'язків міністра енергетики України Артем Некрасов. За його словами, у Києві та Київській області вже завершився ключовий етап аварійно-відновлювальних робіт. До того ж триває поступовий перехід від аварійних обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень.
Яка ситуація в енергосистемі загалом?
За даними ДТЕК, зараз українська енергосистема переживає найскладніший період за цю зиму. Після того як росіяни атакували Дніпропетровщину та Київщину, в цих областях з'явилися проблеми з передачею електроенергії. Крім того, внаслідок негоди додалися пошкодження мережі.
Крім того, вночі була знеструмлена й Запорізька область. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Але згодом електропостачання вдалося відновити.