14 января Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в энергетике Украины. Президент поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа на время чрезвычайно холодной погоды, передает 24 Канал со ссылкой на пост главы государства.

Зачем нужны изменения в комендантском часе?

Политик объяснил, что во время чрезвычайной ситуации можно убрать комендантский час для части городов и общин. Речь идет только о тех районах, где ситуация сохранности это позволяет.

По словам Зеленского, изменения в комендантском времени нужны для того, чтобы у людей было максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса – возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме.

Президент ожидает от чиновников соответствующих предложений.

Заметим! На сегодняшний день комендантский час в разных регионах начинается в разное время – в зависимости от условий безопасности. К примеру, в Киеве и области она действует с 00:00 до 05:00.

Также Зеленский анонсировал введение в энергетике Украины режима чрезвычайной ситуации. Он приказал чиновникам усилить работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки.

Что известно о ситуации со светом и теплом в Украине?