Что происходит в столице с теплом и электричеством?

В частности он рассказал о сливе воды из систем отопления, пишет 24 Канал со ссылкой на трансляцию.

Пантелеев опроверг информацию о том, что воду нельзя сливать воду из систем в домах, потому что это якобы коллапс. Согласно его словам, плановое, предусмотренное мероприятие было осуществлено для того, чтобы не дать повредить дома и внутренние системы.

Представитель КВМА отметил: такое мероприятие используют даже не в военные времена. В частности это решение принималось еще во время обстрела.

Обратите внимание! Однако замерзших домов нет, а меры были целесообразны и предусмотрены законодательством.

В то же время в Киеве сейчас происходят экстренные и аварийные отключения света. Однако больше страдает пока Левый берег.

Петр Пантелеев рассказал и ситуацию о трубопроводах. Дело в том, что 13 января специалисты восстанавливали аварийную ситуацию в течение 6 – 7 часов. Сейчас тепло запускается по микрорайону Теремки.

Но следует помнить, что энергетические объекты восстанавливать не просто. И процесс требует значительного срока.

Важно! Поэтому конкретные сроки назвать нельзя. В частности из-за погодных условий, увеличение нагрузки на энергосистему.

Сейчас Правый берег несколько стабилизировали, а Левый в худшем состоянии в вопросе энергоснабжения. Однако критическая инфраструктура заживлена.

Ситуация с водоснабжением и отоплением относительно контролируемая. Но по электроснабжению – в течение суток меняются. Поэтому следует следить за актуальной информацией.

В основном без отопления Голосеевской и Печерской районы. Также есть часть в Соломенском и Шевченковском районах.

Называть четко сроки невозможно из-за рисков обстрелов. Ранее даже были ситуации, когда "происходил откат".

Заметьте! Сейчас около 400 домов в Киеве находятся без отопления.

Напомним, что в самой сложной остается ситуация на Киевщине. Об этом сообщили в Минэнерго.

В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения,

– рассказали в ведомстве.

Более того, ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к ним состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Аварийно-восстановительные работы в столице и области продолжаются круглосуточно. Даже несмотря на сложные погодные условия.

Что еще известно о ситуации со светом и теплом?