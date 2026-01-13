Какова ситуация со светом в Киеве?

Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает 24 Канал.

Он отметил, что сейчас аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия, чтобы стабилизировать ситуацию и перейти на плановые отключения. Однако новые атаки врага добавляют проблем.

Ситуация достаточно сложная, и сейчас никаких прогнозов давать мы не можем, поскольку враг продолжает эти интенсивные атаки,

– отметил Колесник.

По его словам, самая сложная ситуация со светом по Украине сейчас именно в Киеве и столичном регионе.

В Минэнерго добавили, что из-за новых вражеских атак и непогоды пришлось временно отменить графики почасовых отключений и перейти к аварийным ограничениям в Киеве.

Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям – хотя и жестких графиков – состоится сразу после завершения необходимых аварийно-восстановительных работ, которые не прекращаются ни на минуту,

– отметили в ведомстве.

Заметьте! Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что самая сложная ситуация с электроснабжением остается в Бориспольском и Броварском районах и на левом берегу Киевской области.

Что с ситуацией по Украине?

Сложная ситуация в энергосистеме и других регионов Украины. Аварийные отключения сегодня применяли не только в столице.

Дело в том, что враг использует при атаках на энергетику как БПЛА, так и баллистику, при этом целится по одной категории объектов. В результате энергосистема имеет повреждения в части генерации, передачи и распределения электрической энергии, а дополнительные обстрелы еще больше уменьшают мощность.

Мы видим, что враг идет ва-банк и тратит все существующие силы, средства для разрушений энергетической системы. Особый прицел идет по Киеву, по крупным населенным пунктам,

– отметил Колесник.

Дополнительно последствия атак осложняет суровая погода. Погодные условия тоже влияют на точечные обесточивания.

Вынужденно ограничения электроэнергии являются достаточно жесткими именно для того, чтобы сбалансировать энергосистему между доступной возможностью передачи электроэнергии и тем потреблением, которое есть, чтобы удержать энергосистему целостной, объединенной,

– подчеркнул заместитель министра энергетики.

Обратите внимание! 13 января в большинстве областей Украины действуют графики почасовых отключений света для всех категорий и ограничения потребления для промышленности.

