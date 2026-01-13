Яка ситуація зі світлом у Києві?

Про це під час брифінгу розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає 24 Канал.

Дивіться також Закриття супермаркетів у Києві через генератори: що це означає для бізнесу та як впливає на ціни

Він наголосив що наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, попри складні погодні умови, щоб стабілізувати ситуацію та перейти на планові відключення. Проте нові атаки ворога додають проблем.

Ситуація досить складна, і зараз ніяких прогнозів давати ми не можемо, оскільки ворог продовжує ці інтенсивні атаки,

– зауважив Колісник.

За його словами, найскладніша ситуація зі світлом по Україні зараз саме в Києві та столичному регіоні.

В Міненерго додали, що через нові ворожі атаки й негоду довелося тимчасово скасувати графіки погодинних відключень та перейти до аварійних обмежень у Києві.

Повернення до прогнозованих погодинних відключень – хоча й жорстких графіків – відбудеться одразу після завершення необхідних аварійно-відновлювальних робіт, які не припиняються ні на хвилину,

– наголосили у відомстві.

Зауважте! Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що найскладніша ситуація з електропостачанням залишається у Бориспільському та Броварському районах та на лівому березі Київської області.

Що з ситуацією по Україні?

Складна ситуація в енергосистемі й інших регіонів України. Аварійні відключення сьогодні застосовували не лише у столиці.

Річ у тім, що ворог використовує при атаках на енергетику як БПЛА, так і балістику, при цьому цілить по одній категорії об'єктів. У результаті енергосистема має пошкодження в частині генерації, передачі і розподілу електричної енергії, а додаткові обстріли ще більше зменшують потужність.

Ми бачимо, що ворог іде ва-банк і тратить всі існуючі сили, засоби для руйнувань енергетичної системи. Особливий приціл іде по Києву, по великих населених пунктах,

– зауважив Колісник.

Додатково наслідки атак ускладнює сувора погода. Погодні умови теж впливають на точкові знеструмлення.

Вимушено обмеження електроенергії є досить жорсткими саме для того, щоб збалансувати енергосистему між доступною можливістю передачі електроенергії і тим споживанням, яке є, аби втримати енергосистему цілісною, об'єднаною,

– підкреслив заступник міністра енергетики.

Зауважте! 13 січня в більшості областей України діють графіки погодинних відключень світла для всіх категорій та обмеження споживання для промисловості.

Які заходи проводять в Києві?