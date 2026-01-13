Про це інформує 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Де і чому ввели непланові відключення?

Як повідомили в ДТЕК, екстрені відключення ввели в усьому Києві та Бучанському районі Київщини. Вони спричинені ударами Росії по регіону та негодою.

Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють,
– додали в компанії.

У Міненерго зазначили, що енергетики постійно працюють над поверненням світла та інформуватимуть жителів у разі змін.

Водночас у відомстві закликали ощадливо споживати електроенергію, яка з'являється в мережі.

Яка ситуація в енергосистемі?

  • Напередодні Укренерго повідомляв, що по всій Україні у вівторок, 13 січня, діятимуть графіки погодинних відключень. Водночас у компанії додавали, що ситуація може змінитись.

  • Прем'єр-міністерка Свириденко сказала, що найскладнішу ситуацію зі світлом фіксують у частині Києва та на лівобережжі Київщини. Також, за її словами, основні зусилля уряду спрямовані на відновлення світла в Одеській, Харківській і Донецькій областях.

  • До слова, складна ситуація з електрикою днями була у Василькові та Обухові, а також у Броварському й Бориспільському районах.