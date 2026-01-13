Вони прямують у напрямку Київської області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Де зараз ракети?
Орієнтовно о 07:22 у Повітряних силах повідомили про фіксацію кількох швидкісних цілей у повітряному просторі Сумської та Полтавської областей, які рухалися у західному напрямку. Потім повідомили про Київську область.
Щонайменше три крилаті ракети прямують в напрямку Київської області,
– ідеться у повідомленні.
Незадовго після цього з'явилася попередня інформація про те, що крилаті ракети рухаються орієнтовно у напрямках Яготина, Пирятина та Гадяча, пізніше уточнити про рух повітряної цілі курсом на Бориспіль.