Они направляются в направлении Киевской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Где сейчас ракеты?

Ориентировочно в 07:22 в Воздушных силах сообщили о фиксации нескольких скоростных целей в воздушном пространстве Сумской и Полтавской областей, которые двигались в западном направлении. Затем сообщили о Киевской области.

По меньшей мере три крылатые ракеты направляются в направлении Киевской области,

– говорится в сообщении.

Вскоре после этого появилась предварительная информация о том, что крылатые ракеты движутся ориентировочно в направлениях Яготина, Пирятина и Гадяча, позже уточнить о движении воздушной цели курсом на Борисполь.