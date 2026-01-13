Они направляются в направлении Киевской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Где сейчас ракеты?
Ориентировочно в 07:22 в Воздушных силах сообщили о фиксации нескольких скоростных целей в воздушном пространстве Сумской и Полтавской областей, которые двигались в западном направлении. Затем сообщили о Киевской области.
По меньшей мере три крылатые ракеты направляются в направлении Киевской области,
– говорится в сообщении.
Вскоре после этого появилась предварительная информация о том, что крылатые ракеты движутся ориентировочно в направлениях Яготина, Пирятина и Гадяча, позже уточнить о движении воздушной цели курсом на Борисполь.