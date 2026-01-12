Над відновленням електропостачання цілодобово працюють близько 200 аварійних бригад ДТЕК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Яка ситуація зі світлом у Київській області?
Від початку аварійних відключень енергетикам уже вдалося повернути світло майже 400 тисячам абонентів по всій області. Електропостачання відновили більш ніж у 27 тисячах домівок.
Водночас близько 3 тисяч споживачів досі залишаються без електрики. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Василькові та Обухові. Також є чимало точкових аварій – кожна з них потребує окремого рішення й часу.
Можливі локальні поломки та аварійні знеструмлення на місцевих мережах, які потребують додаткового часу для усунення. Прошу поставитися до цього з розумінням – роботи тривають, щоб якнайшвидше повернути світло,
– зазначив голова ОВА Микола Калашник.
У Броварському та Бориспільському районах через пошкодження обладнання й обмеження в мережах вимушено застосовуються екстрені відключення. В інших громадах області діють стабілізаційні графіки.
Проблеми зі світлом є й у самому Києві
У Києві через атаки, морози і перевантаження мережі виникає багато точкових аварій.
57 ремонтних бригад працюють цілодобово для відновлення електропостачання, мешканців просять поступово вмикати енергоємні прилади після відновлення світла.
А поки що принаймні в одному з районів столиці підрозділи ДСНС уже розмістили 5 генераторів.