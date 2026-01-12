Над відновленням електропостачання цілодобово працюють близько 200 аварійних бригад ДТЕК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Яка ситуація зі світлом у Київській області?

Від початку аварійних відключень енергетикам уже вдалося повернути світло майже 400 тисячам абонентів по всій області. Електропостачання відновили більш ніж у 27 тисячах домівок.

Водночас близько 3 тисяч споживачів досі залишаються без електрики. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Василькові та Обухові. Також є чимало точкових аварій – кожна з них потребує окремого рішення й часу.

Можливі локальні поломки та аварійні знеструмлення на місцевих мережах, які потребують додаткового часу для усунення. Прошу поставитися до цього з розумінням – роботи тривають, щоб якнайшвидше повернути світло,

– зазначив голова ОВА Микола Калашник.

У Броварському та Бориспільському районах через пошкодження обладнання й обмеження в мережах вимушено застосовуються екстрені відключення. В інших громадах області діють стабілізаційні графіки.

Проблеми зі світлом є й у самому Києві