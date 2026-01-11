Про це поінформували в ДСНС, деталі передає 24 Канал.
Скільки генераторів вдалося встановити у Києві?
Повідомляється, що в одному з районів столиці підрозділи ДСНС уже розмістили 5 генераторів.
Завдяки цьому вдалося забезпечити електроенергією 20 житлових будинків та поліклініку,
– наголошують у службі.
Там також додали, що роботи із заживлення будинків киян тривають.
Зауважимо, мешканці селища Гореничі у Київській області залишаються без електропостачання вже чотири доби. Через це вони вийшли на протести.
Яка ситуація зі світлом у Києві та на Київщині?
Через комбінацію ворожих атак, низьких температур та значного перевантаження електромережі, Київ стикається з численними локальними аваріями.
Як пояснили в ДТЕК, саме це призводить до того, що деякі мешканці столиці залишаються без світла на тривалий час. Втім, десятки бригад енергетиків працюють цілодобово, щоб повернути світло в оселі українців.
Наразі екстрені відключення електроенергії діють у кількох районах Києва, зокрема на Лівому березі, а також у Печерському та Голосіївському районах. Очікується, що ситуація з електропостачанням у столиці почне поліпшуватися вже наступного тижня.
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденка сказала, коли ситуація з електропостачанням поліпшиться.