Над відновленням працюють 57 ремонтних бригад. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Яка ситуація зі світлом у Києві?
Станом на 17:00 енергетики отримали понад 200 звернень від киян. Кожне з них перебуває в роботі, фахівці роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло в оселі.
Наразі залучені всі наявні ресурси: 57 аварійно-ремонтних бригад працюють у цілодобовому режимі.
Мешканців столиці просять поставитися з розумінням і після відновлення електропостачання вмикати енергоємні прилади поступово. Це допоможе зменшити навантаження на мережі, уникнути нових збоїв і швидше стабілізувати роботу системи.
Свириденко розповіла, коли у Києві побільшає світла
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що на енергетичну інфраструктуру Київщини відбулася масова атака, що ускладнила ситуацію з електропостачанням.
Екстрені відключення світла діють у трьох районах Києва, зокрема на Лівому березі та в Печерському і Голосіївському районах. Ситуація зі світлом у столиці покращиться наступного тижня.