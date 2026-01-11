Над відновленням працюють 57 ремонтних бригад. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Яка ситуація зі світлом у Києві?

Станом на 17:00 енергетики отримали понад 200 звернень від киян. Кожне з них перебуває в роботі, фахівці роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло в оселі.

Наразі залучені всі наявні ресурси: 57 аварійно-ремонтних бригад працюють у цілодобовому режимі.

Мешканців столиці просять поставитися з розумінням і після відновлення електропостачання вмикати енергоємні прилади поступово. Це допоможе зменшити навантаження на мережі, уникнути нових збоїв і швидше стабілізувати роботу системи.

