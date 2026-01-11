Над восстановлением работают 57 ремонтных бригад. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Какова ситуация со светом в Киеве?
По состоянию на 17:00 энергетики получили более 200 обращений от киевлян. Каждое из них находится в работе, специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.
Сейчас привлечены все имеющиеся ресурсы: 57 аварийно-ремонтных бригад работают в круглосуточном режиме.
Жителей столицы просят отнестись с пониманием и после восстановления электроснабжения включать энергоемкие приборы постепенно. Это поможет уменьшить нагрузку на сети, избежать новых сбоев и быстрее стабилизировать работу системы.
Свириденко рассказала, когда в Киеве станет больше света
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что на энергетическую инфраструктуру Киевщины произошла массовая атака, что осложнило ситуацию с электроснабжением.
Экстренные отключения света действуют в трех районах Киева, в частности на Левом берегу и в Печерском и Голосеевском районах. Ситуация со светом в столице улучшится на следующей неделе.