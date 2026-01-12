Над восстановлением электроснабжения круглосуточно работают около 200 аварийных бригад ДТЭК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.
Какова ситуация со светом в Киевской области?
С начала аварийных отключений энергетикам уже удалось вернуть свет почти 400 тысячам абонентов по всей области. Электроснабжение восстановили более чем в 27 тысячах домов.
В то же время около 3 тысяч потребителей до сих пор остаются без электричества. Больше всего повреждений зафиксировано в Василькове и Обухове. Также есть немало точечных аварий – каждая из них требует отдельного решения и времени.
Возможны локальные поломки и аварийные обесточивания на местных сетях, которые требуют дополнительного времени для устранения. Прошу отнестись к этому с пониманием – работы продолжаются, чтобы как можно быстрее вернуть свет,
– отметил председатель ОВА Николай Калашник.
В Броварском и Бориспольском районах из-за повреждения оборудования и ограничения в сетях вынужденно применяются экстренные отключения. В других громадах области действуют стабилизационные графики.
Проблемы со светом есть и в самом Киеве
В Киеве из-за атак, морозов и перегрузки сети возникает много точечных аварий.
57 ремонтных бригад работают круглосуточно для восстановления электроснабжения, жителей просят постепенно включать энергоемкие приборы после восстановления света.
А пока по крайней мере в одном из районов столицы подразделения ГСЧС уже разместили 5 генераторов.